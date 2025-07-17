На Полтавщине произошло ДТП с несовершеннолетними
В Полтавской области расследуют аварию с несовершеннолетними. В результате ДТП есть пострадавшие
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Авария произошла 16 июля вблизи села Шкурупии Решетиловской общины. Предварительно столкнулись 17-летний водитель мотоцикла LONCIN с трактором, которым управлял 43-летний мужчина.
В результате аварии мотоциклист и его 16-летняя пассажирка были госпитализированы. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в Ровенской области произошла авария. Мотоцикл превысил скорость и влетел в стоявшую на обочине легковушку ВАЗ. В результате аварии водителя двухколесного и его 19-летнего пассажира госпитализировали в реанимацию.
На трассе Киев – Одесса в ДТП погибла 29-летняя водитель Lexus, еще трое в больницеВсе новости »
17 июля 2025, 15:12В Ивано-Франковской области за последние сутки в ДТП погиб человек, еще двое - в больнице
17 июля 2025, 12:11В Киевской области водитель ВАЗ сбил ребенка
16 июля 2025, 20:09
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
В Киеве женщина родила в авто по дороге в роддом - патрульные помогали: видео
17 июля 2025, 16:07Залог в $30 тысяч: в Харьковской области задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу
17 июля 2025, 15:59В Киевской области пьяный сын жестоко убил мать
17 июля 2025, 15:55В результате ночной атаки на Днепропетровщину один человек погиб, 10 пострадали, - начато расследование
17 июля 2025, 15:51В Днепре в военной части украли приборов ночного видения на почти 4 миллиона
17 июля 2025, 15:48Рада проголосовала за новый состав Кабмина
17 июля 2025, 15:43Приказал убить 19 гражданских и 4 пленных под Бучей: сообщено о подозрении командиру из РФ
17 июля 2025, 15:30В Тернопольской области грузовик снес пикап с дороги
17 июля 2025, 15:29В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
17 июля 2025, 15:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все блоги »