На Київщині водій ВАЗ збив дитину
На Київщині розслідують ДТП. Водій збив 9-річного хлопчика
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась 16 липня в Білій Церкві. 25-річний водій ВАЗ їхав по Олександрівському бульвару. Там він наїхав на дитину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок аварії 9-річного хлопчика госпіталізували. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше в Одеській області сталась аварія з автобусом. Там водій виїхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. У маршрутці знаходились пасажири.
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