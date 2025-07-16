Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 липня в Білій Церкві. 25-річний водій ВАЗ їхав по Олександрівському бульвару. Там він наїхав на дитину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 9-річного хлопчика госпіталізували. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Одеській області сталась аварія з автобусом. Там водій виїхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. У маршрутці знаходились пасажири.