фото: поліція Черкащини

На трасі поблизу Умані сталася смертельна аварія, внаслідок якої одна жінка загинула, а ще троє людей, серед них діти, потрапили до лікарні

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Черкащині поліція встановлює обставини смертельної аварії, що сталася ввечері 16 липня на автодорозі "Київ - Одеса". Близько 18:00 на 165-му кілометрі траси поблизу Умані позашляховик Lexus RX350 злетів у кювет і перекинувся. За попередніми даними, 29-річна водійка не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

Внаслідок аварії жінка, яка перебувала за кермом, загинула на місці. У салоні авто також перебували троє пасажирів - 61-річна жінка, 12-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Усі вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу. Про стан потерпілих наразі не повідомляється.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. Ведеться розслідування для з’ясування точних причин та механізму автопригоди.

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