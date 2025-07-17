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17 липня 2025, 15:12

На трасі Київ - Одеса в ДТП загинула 29-річна водійка Lexus, ще троє в лікарні

17 липня 2025, 15:12
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фото: поліція Черкащини
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На трасі поблизу Умані сталася смертельна аварія, внаслідок якої одна жінка загинула, а ще троє людей, серед них діти, потрапили до лікарні

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Черкащині поліція встановлює обставини смертельної аварії, що сталася ввечері 16 липня на автодорозі "Київ - Одеса". Близько 18:00 на 165-му кілометрі траси поблизу Умані позашляховик Lexus RX350 злетів у кювет і перекинувся. За попередніми даними, 29-річна водійка не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

ДТП на трасі Київ-ОдесаДТП на трасі Київ-Одеса

Внаслідок аварії жінка, яка перебувала за кермом, загинула на місці. У салоні авто також перебували троє пасажирів - 61-річна жінка, 12-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Усі вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу. Про стан потерпілих наразі не повідомляється.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. Ведеться розслідування для з’ясування точних причин та механізму автопригоди.

Раніше повідомлялося, у Сумах маршрутка збила велосипедиста.

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ДТП аварія траса Київ Одеса Умань кювет постраждалі
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