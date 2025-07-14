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14 июля 2025, 11:46

Под прицелом – судьи и волонтеры: СБУ предотвратила теракты в Полтаве и Днепре

14 июля 2025, 11:46
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала двух агенток ГРУ, отовавших теракты против судей и волонтеров в Полтаве и Днепре

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые, ранее судимые жительницы Полтавы, согласились на сотрудничество с российскими спецслужбами после освобождения из мест лишения свободы. Они вышли на кураторов через Telegram, ища "быстрых денег".

Женщины получили задачу ликвидировать украинских судей и волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Одна действовала в Полтаве, другая – выехала в Днепр.

В последнем случае агент получила координаты тайника со взрывчаткой в скутере, припарковала его у машины местного судьи и установила скрытую камеру, чтобы передавать видео россиянам. Именно в этот момент ее задержали. Ее сообщницу задержали одновременно в Полтаве.

Перед основными задачами фигурантки выполнили "тестовое" - подожгли авто украинского военного.

Оба сообщены о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности:

  • государственная измена (ч. 2 ст. 111),
  • покушение на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258),
  • препятствование деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1).

Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ предотвратила масштабные диверсии в Харькове.

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