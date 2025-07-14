Под прицелом – судьи и волонтеры: СБУ предотвратила теракты в Полтаве и Днепре

фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала двух агенток ГРУ, отовавших теракты против судей и волонтеров в Полтаве и Днепре

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые, ранее судимые жительницы Полтавы, согласились на сотрудничество с российскими спецслужбами после освобождения из мест лишения свободы. Они вышли на кураторов через Telegram, ища "быстрых денег".

Женщины получили задачу ликвидировать украинских судей и волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Одна действовала в Полтаве, другая – выехала в Днепр.

В последнем случае агент получила координаты тайника со взрывчаткой в скутере, припарковала его у машины местного судьи и установила скрытую камеру, чтобы передавать видео россиянам. Именно в этот момент ее задержали. Ее сообщницу задержали одновременно в Полтаве.

Перед основными задачами фигурантки выполнили "тестовое" - подожгли авто украинского военного.

Оба сообщены о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности:

государственная измена (ч. 2 ст. 111),

покушение на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258),

препятствование деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1).

Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ предотвратила масштабные диверсии в Харькове.