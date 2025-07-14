Под прицелом – судьи и волонтеры: СБУ предотвратила теракты в Полтаве и Днепре
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала двух агенток ГРУ, отовавших теракты против судей и волонтеров в Полтаве и Днепре
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, подозреваемые, ранее судимые жительницы Полтавы, согласились на сотрудничество с российскими спецслужбами после освобождения из мест лишения свободы. Они вышли на кураторов через Telegram, ища "быстрых денег".
Женщины получили задачу ликвидировать украинских судей и волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Одна действовала в Полтаве, другая – выехала в Днепр.
В последнем случае агент получила координаты тайника со взрывчаткой в скутере, припарковала его у машины местного судьи и установила скрытую камеру, чтобы передавать видео россиянам. Именно в этот момент ее задержали. Ее сообщницу задержали одновременно в Полтаве.
Перед основными задачами фигурантки выполнили "тестовое" - подожгли авто украинского военного.
Оба сообщены о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности:
- государственная измена (ч. 2 ст. 111),
- покушение на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258),
- препятствование деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1).
Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ предотвратила масштабные диверсии в Харькове.