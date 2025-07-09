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Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами речника СБУ в Харківській області Владислава Абдули, затримали 22-річного чоловіка, який "зливав" росіянам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку. Він шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони України. Особливо звертав увагу на позиції українських військ, які стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.

Зрадником виявився працівник місцевого сільгосппідприємства. Після вербування він отримував від росіян координати, які він повинен був "перевірити" та дати їм звіт. Під час поїздок зрадник фіксував локації ЗСУ та позначав їхнє розташування на Google-картах. Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері.

Зараз його затримали, він знаходиться під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в столиці судили чиновника Держкосмоса за державну зраду. Чоловік визнав провину, але заявив, що робив це заради його родичів, які проживають у РФ.