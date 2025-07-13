13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:05  13 липня
На Дніпропетровщині зникла 12-річна дитина
20:45  12 липня
На Прикарпатті чоловік "відбивав друга" від поліції та ТЦК сокирою
UA | RU
UA | RU
13 липня 2025, 11:05

Служба безпеки ліквідувала кілерів ФСБ, які вбили полковника СБУ в Києві

13 липня 2025, 11:05
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці співробітники Служби безпеки під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!", — наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Здійснивши вбивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.

"Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 липня, агенти російських спецслужб вбили співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва.

У мережі оприлюднили відео вбивства полковника СБУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ убивство ФСБ РФ Київська область спецоперація Малюк Василь Васильович
Замовне вбивство: в Києві затримали чоловіка, який застрелив людину
12 липня 2025, 16:20
Убитий полковник СБУ Вороніч брав участь у спецоперації в Курській області та ліквідації "Мотороли" — NYT
11 липня 2025, 17:27
У мережі оприлюднили відео вбивства полковника СБУ
10 липня 2025, 14:46
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
За тиждень РФ випустила по Україні понад 80 ракет, 1200 КАБів і 1800 дронів, — Зеленський
13 липня 2025, 13:00
Російські війська вдарили дронами по Самару: пошкоджена інфраструктура
13 липня 2025, 12:48
У Хмельницькому з водойми дістали тіло чоловіка
13 липня 2025, 12:31
Росіяни вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Херсоні: поранені мирні жителі
13 липня 2025, 12:00
Окупанти атакували Дніпропетровщину: знищений ліцей, є постраждалий
13 липня 2025, 11:45
Через російські удари по Донеччині 3 цивільних загинули та 8 поранені
13 липня 2025, 11:27
На Харківщині на жінку впало дерево: потерпіла загинула
13 липня 2025, 10:40
Державна електроенергія – не інструмент дотацій для приватних гігантів, – аналітики ExPro
13 липня 2025, 10:18
На Дніпропетровщині зникла 12-річна дитина
13 липня 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »