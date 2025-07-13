Служба безпеки ліквідувала кілерів ФСБ, які вбили полковника СБУ в Києві

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Сьогодні вранці співробітники Служби безпеки під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!", — наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Здійснивши вбивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.

"Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 липня, агенти російських спецслужб вбили співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва.