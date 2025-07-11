На Кіровоградщині внаслідок ДТП спалахнула вантажівка: чоловік згорів живцем
Смертельна пожежа внаслідок аварії сталася у четвер, 10 липня, на автодорозі у Новоукраїнському районі. Одна людина загинула, ще одна — дістала травми
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 14:15 між селами П’ятихатки та Новопавлівка Новоукраїнського району внаслідок ДТП виникла пожежа вантажного автомобіля.
"На місці події загинув чоловік 1970 р.н. та травмовано чоловіка 1985 р.н., якого госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.
Причину пожежі та всі обставини аварії встановлюють фахівці.
Нагадаємо, вчора у Нікополі Дніпропетровської області через удар ворожого дрона загорівся легковик.
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