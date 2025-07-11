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11 липня 2025, 11:55

На Кіровоградщині внаслідок ДТП спалахнула вантажівка: чоловік згорів живцем

11 липня 2025, 11:55
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фото: ДСНС України у Кіровоградській області
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Смертельна пожежа внаслідок аварії сталася у четвер, 10 липня, на автодорозі у Новоукраїнському районі. Одна людина загинула, ще одна — дістала травми

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 14:15 між селами П’ятихатки та Новопавлівка Новоукраїнського району внаслідок ДТП виникла пожежа вантажного автомобіля.

"На місці події загинув чоловік 1970 р.н. та травмовано чоловіка 1985 р.н., якого госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Причину пожежі та всі обставини аварії встановлюють фахівці.

Нагадаємо, вчора у Нікополі Дніпропетровської області через удар ворожого дрона загорівся легковик.

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пожежа вогонь рятувальники трагедія аварія Кіровоградська область вантажівка смертельна ДТП травми
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