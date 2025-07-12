Фото: Нацполиция

На Полтавщине произошло ДТП с мотоциклом. Правоохранители выясняют обстоятельства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 11 июля около 12:30 на улице Защитников Украины в городе Гадячи Миргородского района. Предварительно, 48-летний водитель Volkswagen Multivan столкнулся с Loncin Lx 250, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Гадячского отдела Миргородской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области столкнулись "Mercedes-Benz" и "Skoda". В результате аварии пострадали водитель "Mercedes" и его 26-летний пассажир из села Антополь.