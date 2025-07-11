фото: поліція Рівненщини

На трасі в Рівненському районі зіткнулися два авто - постраждали водій і пасажир

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У селі Вересневе Рівненського району вранці 11 липня сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Близько 08:40 на трасі зіштовхнулися два автомобілі - "Mercedes-Benz" та "Skoda".

За попередньою інформацією, водій Mercedes - 30-річний житель села Бокійма Дубенського району - не впорався з керуванням і допустив зіткнення з легковиком, за кермом якого перебував 79-річний мешканець Києва. Внаслідок зіткнення постраждали двоє осіб. Сам водій "Mercedes" та його 26-річний пасажир із села Антопіль отримали переломи ноги й руки. Обох госпіталізували до медичного закладу.

Натомість водій Skoda та його 75-річна супутниця отримали легкі ушкодження й після надання медичної допомоги були відпущені додому. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У водіїв відібрано біологічні зразки для перевірки на наявність алкоголю або інших речовин у крові.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Розслідування триває.