Фото: Нацполиция

В Полтавской области несовершеннолетний водитель скутера врезался в автомобиль. В результате аварии двоих детей госпитализировали

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В городе Зинькове 11 июля около 18:10 на перекрестке улиц Воздвиженской и Гоголя произошла авария. Предварительно, 14-летний водитель скутер Yamaha столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, за рулем которого находился 47-летний водитель.

В результате ДТП получил травмы и несовершеннолетний водитель, и его 11-летний пассажир. Их госпитализировали медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Киеве произошло ДТП с маршрутным автобусом. Водитель не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который был припаркован в крайней правой полосе. В результате аварии пострадали 12 человек.