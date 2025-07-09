Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 липня близько 9:40 години на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Вишняки.

Попередньо, 46-річний водій Renault зіткнувся з 61-річним водієм ГАЗ.

Внаслідок аварії 34-річна пасажирка легковика загинула на місці. Також водій Renault від отриманих травм помер в лікарні. Госпіталізували з травмами двох малолітніх пасажирів: це діти віком 5 та 9 років.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 ККУ", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Житомирі сталась смертельна ДТП. 24-річний водій не впорався з керуванням та врізався в бетонну електроопору. Внаслідок аварії одна з пасажирок (16-річна дівчина) померла в лікарні від отриманих травм.