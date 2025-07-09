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09 июля 2025, 16:59

Двое погибших и раненые дети: в Полтавской области произошло ужасное ДТП

09 июля 2025, 16:59
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области полицейские расследуют аварию. В результате ДТП, к сожалению, погибли два человека

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 9 июля около 9:40 часов на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Вишняки.

Предварительно 46-летний водитель Renault столкнулся с 61-летним водителем ГАЗ.

В результате аварии 34-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Также водитель Renault от полученных травм скончался в больнице. Госпитализировали с травмами двух малолетних пассажиров: это дети 5 и 9 лет.

"По данному факту следственным подразделением полиции сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 УКУ", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире произошло смертельное ДТП. 24-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное электросопротивление. В результате аварии одна из пассажирок (16-летняя девушка) скончалась в больнице от полученных травм.

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