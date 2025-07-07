Смертельна аварія у Житомирі: авто врізалось у стовп, загинула 16-річна дівчина

фото: Національна поліція

Вночі 7 липня у Житомирі сталася смертельна аварія. На вулиці Корольова водій автомобіля Skoda Octavia, 27-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і врізався в бетонну електроопору

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів: 24-річний чоловік із Чернігівської області та дві 16-річні дівчини з Житомира.

Усіх доправили до лікарні, одна з дівчат померла за кілька годин у реанімації дитячої обласної лікарні.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

Поліція вкотре закликає водіїв дотримуватись безпечної швидкості, користуватися пасками безпеки та не сідати за кермо у стані сп'яніння або під дією препаратів, що знижують концентрацію уваги.

Нагадаємо, на Львівщині сталося ДТП, внаслідок якого травмовано двох осіб, серед яких 14-річний хлопчик.