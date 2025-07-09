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09 липня 2025, 14:15

П’яний військовий викрав БТР на Сумщині та поїхав на ньому додому на Полтавщину

09 липня 2025, 14:15
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фото: ДБР
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Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин регіону у дезертирстві та викраденні військової техніки. Йому призначили покарання у вигляді семи років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передаєRegioNews.

За даними справи, у січні цього року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину на бронетранспортері. Він прихопив із собою автомат і під приводом заправки паливом поїхав на додому на Полтавщину.

Подолавши кількасот кілометрів, дезертир залишив БТР на узбіччі поблизу села та заснув у лісосмузі. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Викрадений бронетранспортер і зброю повернули до військової частини.

"Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України), та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону захопили фермери.

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суд ДБР Полтавська область в'язниця Сумська область вирок військовий бронетранспортер БТР
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