На Полтавщині п'яний тракторист хотів відкупитися від поліції
У місті Пирятин, що на Полтавщині, поліцейські зупинили водія трактора, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік спробував дати хабар правоохоронцям
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Ярмарковій.
Під час перевірки алкотестером драгер показав 1,6 проміле алкоголю в крові водія. Замість того щоб визнати порушення, чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.
За фактом порушення відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Лубенщині 43-річний місцевий житель намагався дати хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані.