На Полтавщине пьяный тракторист хотел откупиться от полиции
В городе Пирятин Полтавской области полицейские остановили водителя трактора, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался дать взятку правоохранителям
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Ярмарочной.
Во время проверки алкотестером драгер показал 1,6 промилле алкоголя в крови водителя. Вместо того чтобы признать нарушения, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала попытку подкупа.
По факту нарушения возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее на Лубенщине 43-летний местный житель пытался дать взятку полицейским во избежание ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.