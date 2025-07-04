Подружжя з Одеси судитимуть за незаконну торгівлю сигаретами та алкоголем

фото: Бюро економічної безпеки

В Одесі чоловік та жінка налагодили незаконний збут сигарет та алкоголю з підробними марками акцизного податку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними відомства, подружжя одеситів, які налагодили продаж незаконно виготовлених тютюнових та лікеро-горілчаних виробів із підробленими акцизними марками.

Зловмисники купували незаконно виготовлені підакцизні товари через Telegram й надалі перепродували через месенджер у Viber, де регулярно розміщували інформацію про асортимент продукції та її вартість. Замовлення надсилали поштою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці виявили 61 892 пачок тютюнових виробів із підробленими акцизними марками, електронні сигарети, майже 1750 пляшок із лікеро-горілчаними виробами невідомого походження, бочки та обладнання для розливу спиртосуміші.

Обом фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою сигарет та алкогольних напоїв.