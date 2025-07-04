Житель Тернопільщини зберігав удома наркотики і понад 100 набоїв до автомата Калашникова

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку чоловіка і виявили 109 патронів калібру 5,45 мм та 7 паперових згортків із речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору, схожою на канабіс.

"Вилучене поліцейські направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет.