Житель Тернопільщини зберігав удома наркотики і понад 100 набоїв до автомата Калашникова
39-річний житель Тернопільської області зберігав боєприпаси та наркотики
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку чоловіка і виявили 109 патронів калібру 5,45 мм та 7 паперових згортків із речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору, схожою на канабіс.
"Вилучене поліцейські направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, на Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет.
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