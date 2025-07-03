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03 липня 2025, 14:27

У Полтаві під час тривоги було зачинене укриття у центрі міста

03 липня 2025, 14:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 3 липня, під час повітряної тривоги в Полтаві укриття, розташоване в самому центрі міста — у Театрі Гоголя, виявилося зачиненим

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Через це люди, які шукали безпечного місця для захисту, не змогли потрапити всередину.

Влада міста поки не надала офіційних коментарів з цього приводу.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК. За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено.

Як відомо, подібні випадки, коли укриття вчасно не відкривають або залишають зачиненими під час сигналів повітряної тривоги, трапляються в Україні не вперше.

У ніч на 1 червня 2023 року під час чергової ракетної атаки з боку РФ у Києві загинули троє людей. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Суд визнав винним охоронця столичної поліклініки. Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі.

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війна Полтава центр БПЛА повітряна тривога укриття російська армія Театр Гоголя
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