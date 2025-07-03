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03 липня 2025, 12:57

Відомі деталі про поранених після удару по ТЦК у Полтаві

03 липня 2025, 12:57
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фото: ДСНС Полтавщини
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Унаслідок ранкового удару по Полтаві 3 липня поранення отримали щонайменше двоє працівників територіального центру комплектування та дві військовослужбовиці Збройних сил України. Інші постраждалі — цивільні особи

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На місці атаки працюють екстрені служби, уточнюється кількість поранених і характер ушкоджень.

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

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війна Полтава БПЛА ТЦК російська армія цивільні поранені військовослужбовці
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