Відомі деталі про поранених після удару по ТЦК у Полтаві
Унаслідок ранкового удару по Полтаві 3 липня поранення отримали щонайменше двоє працівників територіального центру комплектування та дві військовослужбовиці Збройних сил України. Інші постраждалі — цивільні особи
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
На місці атаки працюють екстрені служби, уточнюється кількість поранених і характер ушкоджень.
Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.
За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.
Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.
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