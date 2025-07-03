Відомі деталі про поранених після удару по ТЦК у Полтаві

фото: ДСНС Полтавщини

Унаслідок ранкового удару по Полтаві 3 липня поранення отримали щонайменше двоє працівників територіального центру комплектування та дві військовослужбовиці Збройних сил України. Інші постраждалі — цивільні особи

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На місці атаки працюють екстрені служби, уточнюється кількість поранених і характер ушкоджень.

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.