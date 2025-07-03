В Полтаве во время тревоги было закрыто укрытие в центре города

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Сегодня утром, 3 июля, во время воздушной тревоги в Полтаве укрытие, расположенное в самом центре города – в Театре Гоголя, оказалось закрытым

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Поэтому люди, которые искали безопасное место для защиты, не смогли попасть внутрь.

Власти города пока не предоставили официальные комментарии по этому поводу.

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Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК. По данным Полтавской ОВА погибли два человека, 11 — ранены.

Как известно, подобные случаи, когда укрытия вовремя не открывают или оставляют закрытыми во время сигналов воздушной тревоги, происходят не впервые.

В ночь на 1 июня 2023 года во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть к укрытию в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Суд признал виновным телохранителя столичной поликлиники. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.