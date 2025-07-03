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03 июля 2025, 14:27

В Полтаве во время тревоги было закрыто укрытие в центре города

03 июля 2025, 14:27
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 3 июля, во время воздушной тревоги в Полтаве укрытие, расположенное в самом центре города – в Театре Гоголя, оказалось закрытым

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Поэтому люди, которые искали безопасное место для защиты, не смогли попасть внутрь.

Власти города пока не предоставили официальные комментарии по этому поводу.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК. По данным Полтавской ОВА погибли два человека, 11 — ранены.

Как известно, подобные случаи, когда укрытия вовремя не открывают или оставляют закрытыми во время сигналов воздушной тревоги, происходят не впервые.

В ночь на 1 июня 2023 года во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть к укрытию в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Суд признал виновным телохранителя столичной поликлиники. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.

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