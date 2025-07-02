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02 липня 2025, 12:38

На Полтавщині судитимуть митників, через дії яких держава втратила 17 млн грн

02 липня 2025, 12:38
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фото: ДБР
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ДБР завершило розслідування щодо групи полтавських митників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, посадовці систематично допомагали розмитнювати розчинну каву за штучно заниженими цінами. Вони навмисно не перевіряли правдивість митної вартості товару, що дозволяло імпортеру суттєво занижувати обов’язкові платежі до бюджету.

Через таку "співпрацю" лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн грн митних надходжень.

Фігурантів обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть посадовицю міської ради, яка провернула аферу із закупівлею техніки.

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