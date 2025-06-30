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30 червня 2025, 17:51

У Полтаві судитимуть посадовицю міської ради, яка провернула аферу із закупівлею техніки

30 червня 2025, 17:51
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фото: Бюро економічної безпеки
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Судитимуть посадовицю Полтавської міської ради за організацію закупівлі за завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що уповноважена особа із публічних закупівель у липні минулого року погодила договір про закупівлю спецтехніки вартістю більше ніж 9 млн грн.

"Посадовиця в інтересах постачальника, приватного підприємства, порушила вимоги чинного законодавства під час формування очікуваної вартості та визначення переможця тендеру", - йдеться у повідомленні.

За результатами судових товарознавчої та економічної експертиз переплата збитки бюджету становлять понад 2,7 млн грн.

Уповноваженій особі повідомлено про підозру. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Процесуальне керівництво прокурори Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Полтавщині СБУ викрила посадовців "Укргазвидобування": вкрали 100 тонн пального.

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