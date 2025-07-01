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На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала
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01 липня 2025, 09:56

На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала

01 липня 2025, 09:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 1 липня, в Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,1 бала. Підземні поштовхи сталися о 01:23 ночі

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Епіцентр поштовхів знаходився поблизу села Карпусі Полтавського району на глибині 7 кілометрів.

У центрі зазначають, що за класифікацією такі землетруси вважаються не відчутними, тому мешканці району могли навіть не відчути коливань ґрунту.

Землетруси в Україні: що відомо

Україна розташована в сейсмічно активній зоні, хоч і має переважно низьку або помірну сейсмічність.

Найбільшою сейсмічною активністю характеризуються Карпати та Кримський півострів. Саме тут зафіксовано найбільші та найпотужніші землетруси в історії країни.

Землетруси у центральних та північних регіонах України, таких як Полтавська, Київська, Харківська області, трапляються рідше і мають зазвичай низьку магнітуду (переважно до 3-4 балів за шкалою Ріхтера), часто непомітні для людей.

Нагадаємо, це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні у 2025 році. Так, у березні в Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.

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