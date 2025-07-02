В Полтавской области будут судить таможенников, из-за действий которых государство потеряло 17 млн грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным правоохранителей, чиновники систематически помогали растаможивать растворимый кофе по искусственно заниженным ценам. Они специально не проверяли правдивость таможенной стоимости товара, что позволяло импортеру существенно занижать обязательные платежи в бюджет.

Из-за такого "сотрудничества" только с одним из импортеров государство недополучило почти 17 млн грн таможенных поступлений.

Фигуранты обвиняются в злоупотреблении властью или служебным положением, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве будут судить должностное лицо городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники.