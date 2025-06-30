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30 червня 2025, 12:15

У Кременчуці стартував демонтаж пам'ятника радянським матросам

30 червня 2025, 12:15
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фото: telegraf.in.ua
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Сьогодні, 30 червня, у Кременчуці розпочали демонтаж пам'ятника матросам Дніпровської флотилії — представникам Кронштадта, які приїхали в місто для встановлення радянської влади

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Пам'ятник будуть розрізати на частини, оскільки його нижня частина залита бетоном, а верхня — пустотіла. Через це повністю знести монумент одразу технічно неможливо.

Як відомо, демонтаж відбувається в рамках програми декомунізації, спрямованої на звільнення міського простору від символів радянського минулого.

Довідка: Кронштадтські матроси, яким присвячено пам'ятник у Кременчуці, були символом радянської влади.

Монумент зводили як частину пропаганди, щоб закріпити у свідомості людей образ "визволителів" міста — хоча фактично це були окупаційні сили. Його демонтаж довго відкладали через технічні та юридичні складнощі.

Нагадаємо, в лютому в Полтаві знесли пам'ятник Петру І.

Раніше повідомлялося, що торік у січні Львівщина повністю завершила процес декомунізації. Таким чином, регіон став першим в Україні, де не залишилося радянських пам’ятників.

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Полтавська область Кременчук пам'ятник декомунізация демонтаж пам'ятників матроси
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