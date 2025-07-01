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01 липня 2025, 18:54

На Полтавщині чоловіка на смерть збив тепловоз

01 липня 2025, 18:54
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині чоловік помер внаслідок наїзду тепловоза. Медики намагались врятувати його життя

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 30 червня близько 18:45 поблизу вул. Свіштовської у Кременчуці. Чоловік отримав травми внаслідок наїзду тепловоза. Його госпіталізували, проте, на жаль, врятувати його життя не вдалось. Відомо, що йому було 85 років.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними поблизу залізниці. Зокрема, не поспішати перебігати перед потягом та перетинати колії виключно у дозволених місцях.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині стався інцидент із підлітком на залізниці. 13-річного підлітка на даху потягу вдарило струмом. Після удару він був на землі між коліями. У тяжкому стані його госпіталізували.

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залізниця трагедія Полтавська область
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