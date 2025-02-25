У Полтаві знесли пам'ятник Петру І
Пам'ятник російському цареві перед входом до полтавського музею прибрали. Його перемістили з постаменту до музейного фонду
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
До цього Петро три роки стояв обмотаний чорним пакетом.
Демонтаж пам'ятника здійснили небайдужі громадяни без залучення бюджетних та державних коштів.
Як відомо, в місті також планують пам'ятник на місці "відпочинку" Петра I, а також табличку коменданту російської окупаційної армії Олексію Келіну.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури виключило пам'ятники Петру I, Монумент Слави, захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну із відповідного Держреєстру, що дає змогу міській раді самостійно ухвалити рішення про демонтаж.
Стало відомо, скільки пам’яток культури пошкодили росіяни за три роки повномасштабної війниВсі новини »
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