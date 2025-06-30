В Кременчуге стартовал демонтаж памятника советским матросам
Сегодня, 30 июня, в Кременчуге приступили к демонтажу памятника матросам Днепровской флотилии — представителям Кронштадта, которые приехали в город для установления советской власти
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Памятник будут разрезать на части, поскольку его нижняя часть залита бетоном, а верхняя – пустотелая. Поэтому полностью снести монумент сразу технически невозможно.
Как известно, демонтаж проходит в рамках программы декоммунизации, направленной на освобождение городского пространства от символов советского прошлого.
Справка: Кронштадтские матросы, которым посвящен памятник в Кременчуге, были символом советской власти.
Монумент возводили как часть пропаганды, чтобы закрепить в сознании людей образ "освободителей" города, хотя фактически это были оккупационные силы. Его демонтаж долго откладывали из-за технических и юридических сложностей.
Напомним, в феврале в Полтаве снесли памятник Петру I.
Ранее сообщалось, что в январе прошлого года Львовщина полностью завершила процесс декоммунизации. Таким образом регион стал первым в Украине, где не осталось советских памятников.