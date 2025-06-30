В Кременчуге стартовал демонтаж памятника советским матросам

фото: telegraf.in.ua

Сегодня, 30 июня, в Кременчуге приступили к демонтажу памятника матросам Днепровской флотилии — представителям Кронштадта, которые приехали в город для установления советской власти

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Памятник будут разрезать на части, поскольку его нижняя часть залита бетоном, а верхняя – пустотелая. Поэтому полностью снести монумент сразу технически невозможно.

Как известно, демонтаж проходит в рамках программы декоммунизации, направленной на освобождение городского пространства от символов советского прошлого.

Справка: Кронштадтские матросы, которым посвящен памятник в Кременчуге, были символом советской власти.

Монумент возводили как часть пропаганды, чтобы закрепить в сознании людей образ "освободителей" города, хотя фактически это были оккупационные силы. Его демонтаж долго откладывали из-за технических и юридических сложностей.

Напомним, в феврале в Полтаве снесли памятник Петру I.

Ранее сообщалось, что в январе прошлого года Львовщина полностью завершила процесс декоммунизации. Таким образом регион стал первым в Украине, где не осталось советских памятников.