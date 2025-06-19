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19 червня 2025, 18:31

На Полтавщині чиновника ОВА та його заступника піймали на хабарі

19 червня 2025, 18:31
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Фото з відкритих джерел
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З'явилась інформація, що Сергія Олійникова та його заступника піймали на хабарі. Йдеться про суму близько 3 мільйони гровень

Про це повідомляє видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними журналістів, директора Департаменту екології та природних ресурсів ОВА Сергія Олейнікова затримали під час отримання хабаря. Відомо, що момент передачі грошей зафіксувала оперативна відеокамера. Орієнтовно державні екологи вимагали до трьох мільйонів гривень. Посередник приніс перший "транш" - майже мільйон гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру обом фігурантам. Зараз клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вже передано в суд.

Довідка. Сергій Олейніков став директором департаменту Полтавської ОВА було призначено у квітні 2023 року. До 2023 року він очолював Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

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