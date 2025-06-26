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У Кременчуці ТЦК перевірить транспортний коледж через велику кількість студентів 25+
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26 червня 2025, 12:55

У Кременчуці ТЦК перевірить транспортний коледж через велику кількість студентів 25+

26 червня 2025, 12:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Полтавська ОВА ініціювала перевірку у Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій через аномально високу кількість студентів віком 25 років і старших

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Перевірка має з'ясувати, чи не є таке "навчання" зловживанням правом на відстрочку від мобілізації.

Полтавська ОВА вже звернулася до територіального центру комплектування з вимогою відреагувати в межах чинного законодавства. У разі виявлення порушень посадовці наполягають на їхньому усуненні.

Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають студенти, аспіранти та докторанти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту — бакалаврат або магістратуру.

Також відстрочку мають інтерни та клінічні ординатори за умови навчання на денній формі.

Особи віком понад 25 років, які здобувають другу чи третю освіту, права на відстрочку не мають.

Нагадаємо, нещодавно очільник МОН Оксен Лісовий прокоментував навчання чоловіків віком від 25 років у вищих навчальних закладах. За його словами, право на освіту не повинно ставати механізмом для зловживань. Зокрема, "право на освіту — не індульгенція від обов'язку захищати державу".

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