У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
На щастя, в салоні пасажирів не було і ніхто не постраждав
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм канал Фонтанзамільйон Полтава.
Попередньо відомо, що вибухнув газовий балон. Очевидно, автобус був оснащений несправним газобалонним обладнанням.
На ролику видно пошкодження автобуса.
Нагадаємо, раніше у Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок.
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