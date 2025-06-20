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20 червня 2025, 18:41

У Полтаві вигадали оригінальний спосіб боротьби з тими, хто розпиває алкоголь у парках

20 червня 2025, 18:41
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фото: інтернет видання "Полтавщина"
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У Полтаві активне обговорення викликала спроба адміністрації парку "Перемога" протистояти недобросовісним відвідувачам. На цегляному парапеті з боку вулиці Садової невідомі нанесли машинне мастило. Це місце часто використовували компанії для застіль із алкоголем

Інцидент зафіксували журналісти видання "Зміст" 19 червня, передає RegioNews.

Користувачі соціальних мереж висловили обурення щодо такого підходу. В адміністрації парку визнали свою помилку, але зазначили, що вдалися до цього кроку через безвихідь.

"Парк відкритий, тому чи не щодня з боку Садової заходили компанії, які там вживали алкоголь, а порожні пляшки залишали на землі. Чаша терпіння переповнилась, коли хтось із них, вибачте, "наваляв там купу" та розмазав. Прибиральниці заявили, що вони готові звільнитися, але не прибирати це. Тоді ми і вирішили піти на крайній крок", — пояснила в коментарі інтернет-виданню "Полтавщина"директорка парку Оксана Саєвська.

Адміністрація парку пообіцяла найближчим часом прибрати мастило й облагородити місце — його планують засадити барбарисом, щоб унеможливити скупчення компаній.

Попри критику, у парку продовжують наводити лад: очищено доріжки, прибрано сміття, доглядають клумби. Але, як зазначає директорка, окремі відвідувачі "перетворюють парк на стихійне сміттєзвалище".

Наприклад, довелося закрити фотозону "Карета", бо в ній вечорами випивають, а потім займаються сексом, каже Саєвська.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві комунальники нестандартно відреагували на водія, який систематично паркувався біля сміттєвих контейнерів, ускладнюючи роботу спецтехніки. Цього разу вони вирішили діяти рішуче — авто порушника заблокували з обох боків самими сміттєвими баками.

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