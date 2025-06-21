У Полтаві 19-річний хлопець упав із даху ТРЦ: його госпіталізували

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У суботу, 21 червня, з даху торгово-розважального центру "Київ" у Полтаві впав 19-річний хлопець. За інформацією поліції, він сидів на огорожі, після чого зірвався або стрибнув

Про це пише видання інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначачається, що інцидент стався близько 09:40.

Постраждалого, мешканця Полтавського району, госпіталізували. Його стан оцінюють як тяжкий.

Обставини події встановлюються.

Як відомо, це вже другий випадок за цей рік, коли в ТРЦ "Київ" фіксують падіння з висоти. У січні 2025 року чоловік вистрибнув із четвертого поверху торгового центру й помер від отриманих травм.

Нагадаємо, на Сумщині дитина впала в колодязь. Рятувальники оперативно дістали хлопчика на поверхню.