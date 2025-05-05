У Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок: водій помер

фото: Нацполіція

Серйозна ДТП сталася вранці 5 травня на вулиці Монастирській у Полтаві. 32-річного водія маршрутки врятувати не вдалося

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 05:40 автобус РУТА виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у стіну житлового будинку. На момент зіткнення у салоні автобуса пасажирів не було.

"Внаслідок ДТП водія госпіталізували, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює всі причини та обставини трагедії. Триває слідство.

Нагадаємо, 2 травня на Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто. Внаслідок зіткнення двох машин один поліцейський загинув.