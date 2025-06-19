На Полтавщині через підвищену ймовірність повітряних ударів заборонили масові заходи
Заборона діятиме до 24 червня
Про це повідомив депутат Полтавської міської ради, начальник інспекції по контролю за благоустроєм Максим Малько, передає RegioNews.
"Інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня", - написав він.
Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025.
Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району.
Нагадаємо, на Полтавщині уламки ворожого безпілотника пошкодили лінію електропередач.
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