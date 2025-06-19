На Полтавщині через підвищену ймовірність повітряних ударів заборонили масові заходи

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Про це повідомив депутат Полтавської міської ради, начальник інспекції по контролю за благоустроєм Максим Малько, передає RegioNews.

"Інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня", - написав він.

Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025.

Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району.

Нагадаємо, на Полтавщині уламки ворожого безпілотника пошкодили лінію електропередач.