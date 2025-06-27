В Полтаве взорвался пассажирский автобус
К счастью, в салоне пассажиров не было и никто не пострадал
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал Фонтанзамиллион Полтава.
Предварительно известно, что взорвался газовый баллон. Очевидно, автобус был оборудован неисправным газобаллонным оборудованием.
На ролике видны повреждения автобуса.
Напомним, ранее в Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом.
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