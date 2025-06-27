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27 июня 2025, 12:02

В Полтаве взорвался пассажирский автобус

27 июня 2025, 12:02
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фото из соцсетей
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К счастью, в салоне пассажиров не было и никто не пострадал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал Фонтанзамиллион Полтава.

Предварительно известно, что взорвался газовый баллон. Очевидно, автобус был оборудован неисправным газобаллонным оборудованием.

На ролике видны повреждения автобуса.

Напомним, ранее в Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом.

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