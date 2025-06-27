Вражеские БпЛА атаковали Полтавщину: поврежден супермаркет

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В ночь на 27 июня в Полтавской области работали Силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, в результате сбития вражеских беспилотников обломки упали на территории Кременчугского района

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, повреждены несколько транспортных средств и здание одного из продовольственных супермаркетов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в четверг, 26 июня, авиация РФ атаковала сельскохозяйственное предприятие в селе Подлиман Изюмского района Харьковской области. В результате авиаудара ранения получил мирный житель, погибли животные.