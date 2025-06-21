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21 июня 2025, 13:19

В Полтаве 19-летний парень упал с крыши ТРЦ: его госпитализировали

21 июня 2025, 13:19
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В субботу, 21 июня, с крыши торгово-развлекательного центра "Киев" в Полтаве упал 19-летний молодой человек. По информации полиции, он сидел на ограждении, после чего сорвался или прыгнул

Об этом пишет издание интернет-издания "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел около 09.40.

Пострадавший, житель Полтавского района, госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже второй случай за этот год, когда в ТРЦ "Киев" фиксируют падение с высоты. В январе 2025 года мужчина выпрыгнул с четвертого этажа торгового центра и скончался от полученных травм.

Напомним, на Сумщине ребенок упал в колодец. Спасатели оперативно достали мальчика на поверхность.

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