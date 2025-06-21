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21 июня 2025, 12:57

В ГСЧС показали фото последствий обстрела Кременчуга

21 июня 2025, 12:57
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фото: ГСЧС Полтавщины
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В ночь на 21 июня армия РФ совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Оккупанты применили сотни ударных дронов, а также крылатые и баллистические ракеты. Больше всего пострадал Кременчуг в Полтавской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечено, что повреждена инфраструктура и объекты энергетики.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в ночь на 21 июня противник атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения. Основное направление удара - Полтавщина. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры, ранен человек.

Ранее сообщалось, что после ночной комбинированной атаки на территории Крем Энчукского района обнаружены кассетные элементы от боеприпасов.

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