В ГСЧС показали фото последствий обстрела Кременчуга

фото: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 21 июня армия РФ совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Оккупанты применили сотни ударных дронов, а также крылатые и баллистические ракеты. Больше всего пострадал Кременчуг в Полтавской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечено, что повреждена инфраструктура и объекты энергетики.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в ночь на 21 июня противник атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения. Основное направление удара - Полтавщина. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры, ранен человек.

Ранее сообщалось, что после ночной комбинированной атаки на территории Крем Энчукского района обнаружены кассетные элементы от боеприпасов.