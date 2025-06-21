Массированная атака на Полтавщину: раненый человек, повреждена энергоинфраструктура

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Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, большинство враждебных целей были успешно уничтожены. Однако в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и открытых территориях.

Один человек получил травмы средней тяжести.

Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.

Напомним, в ночь на 21 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области. В городе была зафиксирована серия мощных взрывов, пожар и частичное исчезновение света в отдельных районах.