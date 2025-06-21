Массированная атака на Полтавщину: раненый человек, повреждена энергоинфраструктура
Ночью, 21 июня, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
По его словам, большинство враждебных целей были успешно уничтожены. Однако в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и открытых территориях.
Один человек получил травмы средней тяжести.
Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.
Напомним, в ночь на 21 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области. В городе была зафиксирована серия мощных взрывов, пожар и частичное исчезновение света в отдельных районах.
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