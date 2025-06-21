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21 июня 2025, 08:44

Кременчуг в огне: россияне ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетами

21 июня 2025, 08:44
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фото: Telegram/Україна Live
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В ночь на 21 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области одновременно дронами-камикадзе, крылатыми ракетами и, вероятно, баллистикой. В городе была зафиксирована серия мощных взрывов, пожар и частичное исчезновение света в отдельных районах

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Первые взрывы прогремели около 00:30 ночи. Враг использовал ударные БпЛА, заходившие группами по разным направлениям.

Одной из возможных целей был Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — объект, который, по словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова (Сергей Флеш), уже разрушен и не работает.

Около 02:40 зафиксирован пролет крылатых ракет, которые шли из акватории Черного моря через Николаевщину и Кировоградскую область. По меньшей мере четыре взрыва прогремели по городу, Кременчуг озарило зарево от пожаров.

Фото: Telegram/Україна Live

В 03:38 Воздушные силы сообщили о новой угрозе - на город направлялась баллистическая ракета.

Жители сообщали о пожаре в одном из районов Кременчуга. Также в некоторых районах частично пропало электроснабжение.

В 04:16 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Полиция обратилась к горожанам с призывом не приближаться к обломкам вражеского оружия, не касаться их и немедленно сообщать о находках по телефонам 102 или 101.

Официальная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 20 июня российская армия выпустила по Украине 86 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 70 вражеских БПЛА.

Так, из-за массированной атаки ударных БПЛА в Одессе погиб один человек, еще 14 пострадали.

Кроме того, оккупанты массированно атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека.

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