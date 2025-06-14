Армія РФ майже 70 разів обстріляла Сумську область

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За добу росіяни майже 70 разів обстріляли 21 населений пункт у Сумській області

Про це повідомляє Сумська ОВА у Телеграмі, передає RegioNews.

Зазначається, що протягом доби, з ранку 13 червня до ранку 14 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 9 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ворог активно застосовував скидання боєприпасів з БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

"За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 40 людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині після атаки дрона горів склад із технікою.