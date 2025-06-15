08:56  14 июня
В Киеве мужчина погиб, пытаясь скрыться от ТЦК
13:45  15 июня
Русскоязычные песни на концерте Верки Сердючки: омбудсман требует наказания
12:00  15 июня
Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
UA | RU
UA | RU
15 июня 2025, 09:15

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины ракетами и дронами, – ОВА

15 июня 2025, 09:15
Читайте також українською мовою
фото: из социальных сетей
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью, 15 июня, войска РФ совершили массированную комбинированную атаку на Полтавщину с использованием ракет и дронов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Возгорание локализовали подразделения ГСЧС.

"В Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Также в Чутовской общине из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.

Напомним, накануне россияне почти в 70 раз обстреляли 21 населенный пункт в Сумской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Полтавская область Кременчуг дрон БПЛА атака ракетный удар Полтавская ОВА
В Черном море находится один носитель "Калибров", — ВМС
15 июня 2025, 08:00
По меньшей мере 15 домов повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье
14 июня 2025, 10:14
В Херсонской области умер 11-летний мальчик, которого атаковал российский дрон
14 июня 2025, 00:25
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
На Черниговщине мужчина устроил драку и напал на полицейского
15 июня 2025, 15:09
Россияне обстреляли Херсон и пригород: ранены 3 гражданских
15 июня 2025, 14:30
Русскоязычные песни на концерте Верки Сердючки: омбудсман требует наказания
15 июня 2025, 13:45
Украина вернула тела еще 1200 погибших граждан
15 июня 2025, 13:15
Власти показали последствия вражеской атаки на Днепропетровщину
15 июня 2025, 12:55
За сутки ВСУ ликвидировали около 1200 россиян, — Генштаб
15 июня 2025, 12:22
Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
15 июня 2025, 12:00
В Черкасской области приземлили 8 российских беспилотников, – ОВА
15 июня 2025, 11:30
Взрывы на Харьковщине: саперы уничтожают взрывоопасные предметы
15 июня 2025, 11:05
Массированная атака на Полтавщину: спасатели показали последствия обстрелов
15 июня 2025, 10:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »