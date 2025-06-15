Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины ракетами и дронами, – ОВА
Сегодня ночью, 15 июня, войска РФ совершили массированную комбинированную атаку на Полтавщину с использованием ракет и дронов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без пострадавших. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Возгорание локализовали подразделения ГСЧС.
"В Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач", - говорится в сообщении.
Также в Чутовской общине из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.
Напомним, накануне россияне почти в 70 раз обстреляли 21 населенный пункт в Сумской области.