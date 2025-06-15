Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины ракетами и дронами, – ОВА

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Сегодня ночью, 15 июня, войска РФ совершили массированную комбинированную атаку на Полтавщину с использованием ракет и дронов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Возгорание локализовали подразделения ГСЧС.

"В Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Также в Чутовской общине из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.