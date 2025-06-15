У Чорному морі перебуває один носій "Калібрів", — ВМС
Сьогодні вранці російська армія вивела в акваторію Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Наразі на борту ракет немає
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
- у Середземному морі українські військові фіксують три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали ураження по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Під удар потрапили два літаки МіГ-31 та Су-30/34.
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