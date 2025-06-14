Ілюстративне фото

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, 11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки російського безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Лікарі боролись за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалось.

"Щирі співчуття рідним та близьким," - написав голова ОВА.

Нагадаємо, 11 червня російські окупанти в Білозерці атакували з дрона 11-річного хлопчика. Дитина в цей час знаходилась на подвір'ї. Внаслідок скидання з безпілотника вибухівки школяр дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги.