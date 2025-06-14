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14 червня 2025, 10:14

Щонайменше 15 будинків пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

14 червня 2025, 10:14
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фото: Іван Федоров
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Унаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці у суботу кількість поранених зросла до трьох

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі, передає RegioNews.

За його словами, до трьох збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки.

"Мешканка Запоріжжя самостійно звернулася до медиків. У неї переломи ніг. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель.

Наразі фахівці продовжують обстеження місць влучань, а комунальні служби одразу, як дозволила безпекова ситуація, приступили до ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.

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