Щонайменше 15 будинків пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

фото: Іван Федоров

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці у суботу кількість поранених зросла до трьох

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі, передає RegioNews.

За його словами, до трьох збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки.

"Мешканка Запоріжжя самостійно звернулася до медиків. У неї переломи ніг. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель.

Наразі фахівці продовжують обстеження місць влучань, а комунальні служби одразу, як дозволила безпекова ситуація, приступили до ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.