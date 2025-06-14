Щонайменше 15 будинків пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
Унаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці у суботу кількість поранених зросла до трьох
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі, передає RegioNews.
За його словами, до трьох збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки.
"Мешканка Запоріжжя самостійно звернулася до медиків. У неї переломи ніг. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель.
Наразі фахівці продовжують обстеження місць влучань, а комунальні служби одразу, як дозволила безпекова ситуація, приступили до ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.
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