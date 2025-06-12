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12 червня 2025, 19:29

У Полтаві комунальники заблокували авто сміттєвими баками

12 червня 2025, 19:29
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фото: скриншот із відео
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У Полтаві комунальники нестандартно відреагували на водія, який систематично паркувався біля сміттєвих контейнерів, ускладнюючи роботу спецтехніки. Цього разу вони вирішили діяти рішуче — авто порушника заблокували з обох боків самими сміттєвими баками

Відповідне відео швидко розлетілося соцмережами, передає RegioNews.

Інцидент стався біля одного з житлових будинків.

Мешканці скаржилися, що через таке паркування сміттєвози не могли вивезти відходи. Схоже, терпець урвався і комунальникам.

Нагадаємо, у Києві чоловік розтрощив банкомат. Він хотів перевірити стан власного рахунку та, коли побачив, що коштів там немає, вирішив "помститися банку".

Раніше інший киянин також потрапив у неприємності через емоції. Чоловік підпалив автомобіль свого боса на паркувальному майданчику. Виявилось, що це була помста за звільнення.

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