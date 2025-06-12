На Одещині п’яний чоловік вкрав авто і поїхав додому

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп’яніння забрав з чужого подвір’я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.

Поліцейські розшукали зловмисника на одній із польових доріг, якою він повертався додому.

На місці відносно порушника поліцейські склали протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння особою, а за крадіжку авто йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині вантажівка збила мотоцикліста.