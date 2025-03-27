У Києві чоловік підпалив авто боса за звільнення з роботи

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Таким чином зловмисник вирішив помститися за звільнення з роботи. Поліцейські затримали палія, він перебуває під вартою. За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Правоохоронці отримали повідомлення що на паркувальному майданчику у Дніпровському районі палає автомобіль Skoda. Як з’ясувалося займання транспортного засобу відбулось внаслідок умисного підпалу.

Як з’ясувалось, до вчинення кримінального правопорушення причетний 54-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманого нещодавно звільнили з роботи і він вирішив помститеся своєму колишньому керівнику. Тож він увечері приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки та підпалив салон, після чого втік з місця скоєння злочину.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня поблизу Києва зафіксували 10 російських безпілотників.